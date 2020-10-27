Фейсбук с сегодняшнего дня и до окончания выборов в США вводит новые ограничения на публикации

Речь идет о политической рекламе, которая касается социальных вопросов и вопросов голосования.

С 27 октября и до окончания 3 ноября (в этот день состоятся президентские выборы США) Фейсбук запрещает всю новую политическую рекламу на своей платформе (а также в Инстаграме) — речь идет о рекламных постах и другом рекламном контенте по теме выборов, а также политическим и социальным темам. Запрет касается нового контента — размещенная до 27 октября реклама будет продолжать распространяться, но посты нельзя будет редактировать и как-либо менять. В сентябре Фейсбук объявил, что с 4 ноября запретит на своих платформах любую политическую на неопределенный срок — с тем, чтобы ни один кандидат не смог манипулировать результатами выборов из-за десятков миллионов голосов, поданных по почте, которые не успеют подсчитать 3 ноября, и объявлять досрочно свою победу, а также призывать к насильственным протестам. Все запретительные и ограничительные меры вводятся с целью «превентивной защиты честности предстоящих выборов», заявило руководство компании.

Ранее сообщалось, что Фейсбук готовится ввести специальные механизмы, регулирующие выдачу новостей в ленте, в случае протестов, которые могут вспыхнуть в США после выборов.