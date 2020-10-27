Каждая пятая российская компания, согласно исследованиям, угрожает сотрудникам понижением зарплаты

Об этом со ссылкой на опрос сервиса Работа.ру пишет газета РБК. Сайт опросил более тысячи респондентов, в число которых вошли представители компаний, руководители кадровых управлений и специалисты по рекрутингу. Около 40% опрошенных утверждают, что не угрожают урезать зарплату работников, но не исключают использования этой меры при необходимости. Оставшиеся 40% выступили против подобных методов. Согласно исследованию, самое популярное реально применяемое наказание – проведение беседы с сотрудником.
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