В России в три раза выросло количество покупок с помощью QR-кода

В октябре, согласно статистике Центробанка, этой системой воспользовались более 200 тысяч раз. Об этом пишет газета РБК. Среди причин популярности этого способа оплаты ЦБ называет заинтересованность граждан в том, чтобы быстро и удобно переводить деньги по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета. Интерес к «Системе быстрых платежей» проявляют и торговые компании, для которых издержки по операциям зачастую оказываются в три раза ниже, чем при приеме оплаты по картам.