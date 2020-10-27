В России в три раза выросло количество покупок с помощью QR-кода

В октябре, согласно статистике Центробанка, этой системой воспользовались более 200 тысяч раз. Об этом пишет газета РБК. Среди причин популярности этого способа оплаты ЦБ называет заинтересованность граждан в том, чтобы быстро и удобно переводить деньги по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета. Интерес к «Системе быстрых платежей» проявляют и торговые компании, для которых издержки по операциям зачастую оказываются в три раза ниже, чем при приеме оплаты по картам.
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