Суд признал бывшего охранника главы Ингушетии виновным в ДТП, а затем освободил его от наказания

Речь идёт об аварии с двумя погибшими.

Назрановский районный суд Ингушетии постановил, что в 2014-ом году на трасе «Кавказ» охранник тогда еще главы региона Юнус-бека Евкурова Багаудин Мейриев нарушил правила дорожного движения. Он на скорости 150 километров в час въехал в автомобиль, в котором находились четыре человек, и скрылся с места аварии. В итоге два пассажира Радимхан и Зина Агиевы погибли, а водитель машины, их брат Тимур Агиев, стал инвалидом третьей группы.

Предполагается, что Мейриев должен был получить за это четыре года колонии-поселения и лишиться права водить авто в течение двух лет. Тем не менее, суд освободил его от наказания в связи с тем, что срок давности преступления прошёл.

При этом, изначально дело отрыли в отношении Тимура Агиева, но в 2015-ом его оправдали. Экспертиза показала, что водитель просто не мог видеть, как Mercedes-Benz охранника главы региона ехал по встречной полосе. Обзор тогда закрывал другой автомобиль.

Авария произошла 26-ого октября 2014-ого года, а срок давности уголовной ответственности за нарушение средней тяжести составляет ровно шесть лет.

Получается, что бывший охранник отправился бы в колонию, если приговор огласили хотя бы на прошлой неделе.