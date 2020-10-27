Президент России Владимир Путин поручил оценить эффективность работы медицинских учреждений по профилактике абортов.

Поручения даны по итогам расширенного заседания Президиума Госсовета, которое состоялось в конце сентября. Правительству и рабочей группе Госсовета предстоит оценить, что именно делается для женщин в период беременности в медицинских и социальных учреждениях. Речь идет как о психологической, так и о правовой и медицинской помощи за счет средств, выделяемых на оплату родового сертификата. В конечном итоге предписано повысить эффективность работы по профилактике абортов. Предполагается, что больницы и поликлиники будут материально заинтересовывать. По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, рождаемость в России за последние пять лет снизилась почти на четверть. Упал и коэффициент рождаемости. Три года назад он был более 1 целой и 6 десятых, а сейчас всего полтора. При этом количество абортов в стране снизилось.

Доклад Правительства по мерам о профилактике абортов будет представлен до 1 мая будущего года.