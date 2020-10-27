Правозащитники сообщают о более чем сотне погибших и раненых в результате российских авиаударов по сирийской Идлиб

Правозащитники сообщают о более чем сотне погибших и раненых в результате российских авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Жертвами стали боевики союзных Турции исламистских формирований.

Ударам российских ВВС, как сообщает британская русскоязычная служба новостей «Би-би-си», подвергся накануне военный лагерь исламистской группировки «Файлак аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Харим неподалеку от турецкой границы. СЧ марта месяца в этом регионе действует режим прекращения огня. В самой группировке подтвердили агентству Франс-Пресс информацию о российской атаке, не уточнив число жертв. По данным базирующегося в Британии сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 78 человек, еще около ста ранены. Отмечается, что многие находятся в тяжелом состоянии. Би-би-си подчеркивает, что авиаудар стал самым смертельным с момента подписания соглашения о перемирии, заключенного при посредничестве России и Турции. Правозащитники опасаются, что теперь оно оказалось под угрозой. Некоторые аналитики считают, что это нападение является предупреждением Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку Азербайджана в обострившемся конфликте с Арменией. В частности, сообщалось, что боевики «Файлак аш-Шам» отправились воевать в Нагорный Карабах.

Российская сторона ситуацию пока не комментировала.