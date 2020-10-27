В России с завтрашнего дня запрещаются все ночные зрелищно-развлекательные мероприятия

Ограничения будут действовать с 11-ти вечера до 6-ти утра. Это следует из постановления Роспотребнадзора. Запрет также распространяется на заведения общепита. Кроме того, ведомство предписало усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, объектах торговли и театрах, а также обязало всех гражданам носить маски в местах скопления людей, в транспорте и лифтах.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение ситуации с коронавирусом в первой половине 2021 года. Замглавы ЦНИИ Эпидемиологии Наталья Пшеничная в разговоре с агентством РИА Новости допустила, что это случится после новогодних праздников в феврале-марте.