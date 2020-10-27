Уровень доверия россиян к телевидению, по оценкам экспертов, рекордно снизился

В исследовании международной компании Deloitte, на которое ссылается газета «Коммерсантъ», говорится, что больше половины граждан считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. Телевидению же доверяют меньше четверти россиян. Впрочем, на российских каналах утверждают, что негативной тенденции не видят, и фиксируют рост аудитории новостей на фоне пандемии и внешнеполитических событий.