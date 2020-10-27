Российские дипломаты раскритиковали предложение США ужесточить порядок выдачи виз журналистам

В сообщении посольства в Вашингтоне говорится, что инициатива Министерства внутренней безопасности существенно осложнит работу представителей СМИ. В частности, ограничение предельных сроков пребывания двумястами сорока днями не позволит им последовательно освещать локальные события.

МВБ в сентябре предложило изменить правила выдачи виз журналистам, студентам и лицам, прибывающим в страну по программе обмена, обосновав это необходимостью снизить случаи мошенничества и усилить национальную безопасность.