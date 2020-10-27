Муфтий Чечни назвал президента Франции террористом №1 и врагом всех мусульман

Заявление советника главы республики Салаха-Хаджи Межиева опубликовано в Инстаграме регионального духовного управления мусульман. В нем муфтий осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее свое недовольство в связи с этим выразил турецкий президент Реджеп Эрдоган. В свою очередь, в Берлине выразили поддержку Эммануэлю Макрону в стремлении бороться с исламским экстремизмом. Об этом сказал глава немецкого МИД Хайко Маас.

На позапрошлой неделе под Парижем был убит преподаватель истории Самюэль Пати. Предполагаемого убийцу, уроженца Чечни родом из Москвы, застрелили при попытке сбежать. Следствие связывает нападение с тем, что профессор показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.