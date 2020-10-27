В футбольной Лине Чемпионов стартует второй тур группового этапа

Столичный Локомотив сыграет дома с действующим обладателем трофея – мюнхенской Баварией.

Своей мощью Бавария впечатляет второй год подряд. И ни коронавирус, ни скомканное межсезонье на мюнхенцев никак не влияют. В новом сезоне команда Ханса-Дитера Флика выиграла 5 из 6 официальных матчей. А главное – забила в них 26 голов! Средняя результативность Левандовского и компании – более 4 мячей за игру. Эту норму почти удалось выполнить и на старте ЛЧ, когда был разгромлен известный своей крепкой обороной Мадридский Атлетико.

Что сможет противопоставить немецкой машине Локомотив – загадка. Букмекеры в сегодняшнем матче отдают более чем десятикратное преимущество Баварии.

Впрочем, уже после жеребьевки было ясно, что предел мечтаний для москвичей – борьбы за третье место в группе с Зальцбургом. В Австрии железнодорожники, напомним, смогли добиться ничьей.

Игра между Локомотивом и Баварией начнется в 20.55. Трансляция на МАТЧ ТВ.