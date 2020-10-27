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09:04, 27 октября 2020

Эми Кони Баррет стала членом Верховного суда США, ее кандидатуру утвердил Сенат

Это назначение может стать ключевым в президентской выборной кампании.

Место члена верховного суда стало вакантным после смерти Рут Бейдер Гинзбург. Будучи безнадежно больной, она просила главу Белого Дома Дональда Трампа не принимать это решение до выборов. Велика вероятность того, что результаты голосования будут оспорены в суде и это может нарушить баланс сил, однако Трамп предпочел укрепить свои позиции в Верховном суде. Сенат утвердил представленную им кандидатуру. 48-летняя Эми Кони Баррет прошла по лезвию бритвы. За нее проголосовали 52 парламентария. Против было подано 48 голосов.

Церемония принятия присяги транслировалась в твиттере на странице Белого Дома. На ней присутствовала виновница торжества, президент США, муж Баррет и судья Верховного Суда Кларенс Томас. Все были без масок. Эми Кони Баррет пообещала выполнять свою работу без страха и пристрастия.

Выборы Президента США пройдут 3 ноября. На пост претендуют нынешний глава США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.



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