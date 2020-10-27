Глава российского МИД счел Евросоюз неспособным адекватно оценить происходящее в мире

На это, по мнению Сергея Лаврова, указывает решение ЕС ввести санкции против российских граждан в связи с отравлением Алексея Навального. В интервью хорватской газете «Вечерни лист» министр сказал, что Брюссель «взял за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем». Лавров назвал главной целью санкций сдержать развитие страны.

Под ограничения Евросоюза в середине октября попали шесть высокопоставленных чиновников и один научный институт, которые, по мнению Брюсселя, причастны или ответственны за отравление лидера российской оппозиции.