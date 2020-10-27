Роспотребнадор ожидает еще одного обострения эпидемиологической ситуации весной

Это связано с характером заболевания.

После новогодних праздников, в феврале и марте «эпидемический процесс снова интенсифицируется» и к летним показателям заболеваемости страна вернётся только следующим летом. Такое мнение в интервью агентству РИА «Новости» высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что во всём мире эпидемия может продлиться как минимум полтора года. При этом вспышки инфекции по словам эксперта будут возникать в различных странах и регионах. Пшеничная заключила, что в любом случае эпидемия пойдет на спад только после того, как большая часть населения будет невосприимчива к коронавирусу.

Прогноз, согласно которому эпидемиологическая ситуация улучшится только к лету, ранее в интервью «Парламентской газете» уже давал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Он объяснял это тем, что болезнь вызывает пневмотропный вирус, который плохо переносит тепло.

С минувшего марта в России выявили более полутора миллиона случаев коронавируса. По официальным данным, в стране скончались около 26-ти тысяч человек с этой болезнью.