«Википедия» ужесточила правила редактирования главной статьи о выборах президента США

Журнал Wired пишет, что теперь вносить в нее правки могут только пользователи, зарегистрированные больше месяца назад, и те, кто внес в другие статьи хотя бы 500 изменений. редактор «Википедии» Молли Уайт объяснила, что таким образом статью решили защитить от недобросовестных или слишком энергичных редакторов, которые «стремятся быть теми, кто сообщит такой важный факт, как победитель президентской гонки». По ее словам, в день голосования правила редактирования могут быть ужесточены еще больше.