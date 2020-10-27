Бывший советник президента США по безопасности Джон Болтон допустил, что США могут выйти из НАТО

В интервью телеканалу Дождь дипломат отметил, что это может произойти в случае переизбрания Дональда Трампа. Вероятность такого развития событий велика, сказал «Эху Москвы» американист Владимир Сухой. Владимир Сухой добавил, что единолично Трамп не может принять такого решения.