ГД планирует сегодня рассмотреть в третьем чтении законопроект о правительстве, устанавливающий полномочия кабмина

Госдума планирует сегодня рассмотреть в третьем чтении законопроект о правительстве, устанавливающий порядок формирования и полномочия кабмина. Сегодня также собираются принять в заключительном чтении поправки к закону о Конституционном суде, предусматривающие, в частности, запрет для судей публично высказывать особое мнение о вынесенных решениях.

Эта поправка, как и остальные, будет иметь негативные последствия для Конституционного суда. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала доктор юридических наук, адвокат Елена Лукьянова. Законопроект также предполагает усложнение процедуры обращения граждан в КС, что является отвратительной идеей, считает Елена Лукьянова.