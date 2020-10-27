Россия, по данным интернет-издания «Би-Би-Си», нанесла удар по про-турецким боевикам в Сирии

Речь идёт о регионе, в котором около полугода действовал режим прекращения огня.

Как минимум 78 человек погибли после серии авиаударов, которая прошла в провинции Идлиб, — сообщает британская медиакомпания «Би-Би-Си» со ссылкой на сирийский центр Мониторинга по соблюдению прав человека. Под обстрел попал лагерь исламской группировки «Файлак аш-Шам». Там уже подтвердили агентству «Франс пресс», что за этой атакой стоят именно российские Военно-воздушные силы.

Опрошенные «Би-Би-Си» аналитики считают, что произошедшее может быть ответом Москвы на поддержку Турцией Азербайджана в обострившемся в последние недели конфликте в Нагорном Карабахе. Считается, что некоторые боевики «Файлак аш-Шам» отправились вести боевые действия против Армении, что в свою очередь противоречит интересам России.

Прошедшие в Идлибе авиаудары «Би-Би-Си» называет самыми смертельными с момента подписания соглашения о прекращении огня в марте этого года. В Москве эту информацию пока не комментировали.

При этом, российской Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отчитался сегодня о том, что террористы за сутки 39 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации.

В сообщении отдельно указано, что со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, подобных атак зафиксировано не было.