Минздрав предложил увеличить предельно допустимые цены на препараты для онкобольных в целях борьбы с их дефицитом

В ведомстве сказали ТАСС и РИА Новости, что соответствующий проект нормативного правового акта сейчас проходит межведомственное согласование. В Минздраве отметили, что на доступность препаратов и их стоимость негативно повлияла пандемия.

Ранее благотворительные фонд направили обращение президенту Владимиру Путину. Это связано с катастрофической нехваткой лекарств, сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. По её словам, первоочередная задача обращения — привлечь внимание к проблеме.