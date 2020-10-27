США ввели санкции против министра нефти Ирана и ряда компаний страны, связанных с добычей и транспортировкой нефти

Вашингтон объясняет расширение санкций тем, что перечисленные в списке лица и организации оказывали финансовую поддержку силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Министр финансов Стивен Мнучин отметил, что иранский режим продолжает отдавать приоритет поддержке террористических структур и своей ядерной программе, а не нуждам народа, передает ТАСС