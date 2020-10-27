Дональд Трамп впервые с сентября обошел Джо Байдена по итогам одного из соцопросов

Как сообщила исследовательская служба Расмуссен, Трампа готовы поддержать 48% опрошенных по всей стране, а его соперника — 47%. Разница составила один процентный пункт, при этом степень погрешности авторы исследования оценивают в плюс-минус 2,5 процентных пункта, передает ТАСС. Согласно нескольким другим соцопросам, Байден опережает Трампа, причем, что важно – в так называемых неопределившихся штатах, поскольку в других жители традиционно голосуют либо за демократов, либо за республиканцев. Президентские выборы пройдут 3 ноября. Почти 60 миллионов американцев уже проголосовали досрочно.