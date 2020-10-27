Власти Турции обвинили президента Франции в следовании фашистскому сценарию

Вместо евреев объектом преследования стали мусульмане, написал в «Твиттере» глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Эммануэль Макрон нуждается в лечении психических расстройств, а накануне призвал к бойкоту французских товаров. Поводом стали высказывания президента Франции после недавнего теракта, когда 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрезал голову учителю, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон пообещал бороться с радикальным исламом.

