Благотворительные фонды пожаловались на нехватку лекарств для онкобольных в России

Открытое письмо адресовано президенту Владимиру Путину, спикерам Совета Федерации и Госдумы. Его подписали благотворительный фонд актера Константина Хабенского, фонды «Подари жизнь», «АдВита» и «Энби». В обращении говорится, что в России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.

В Минздраве заявили ТАСС, что на поставки лекарств повлияла пандемия, из-за которой выросли цены на компоненты. В ведомстве сказали, что сейчас проходит межведомственное согласование документ об увеличении предельных отпускных цен на препараты для онкобольных. Чиновники полагают, что это позволит справиться с дефицитом лекарств.

