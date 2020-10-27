Сенат США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

За проголосовали 52 сенатора, против 48. Ее немедленно привели к присяге и она уже вступила в должность, сообщили в Белом доме. Баррет стала уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Демократы отмечают, что это может иметь последствия для принятия решений по важнейшим политическим, юридическим и социальным вопросам на долгие годы.