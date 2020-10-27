Франция, по данным радио Europe1, готовит меры в ответ на заявления президента Турции

Это может быть бойкот турецких товаров, усиление интенсивности военных операций в Средиземном море и давление на сети турецкого влияния внутри страны. В Париже сочли оскорблением слова турецкого лидера Эрдогана, который предложил Макрону проверить психическое здоровье после убийства учителя под Парижем. Педагога обезглавил выходец из Чечни из-за демонстрации на уроке карикатур на пророка Мухаммеда. Президент Франции тогда пообещал бороться с радикальным исламом.