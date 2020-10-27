Ксения Собчак сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией

В эфире «Первого канала» телеведущая сказала, что уже практически выздоровела, но еще не может находиться в студии, передает ТАСС. Ранее Собчак опубликовала свой отрицательный тест на коронавирус на фоне слухов, что якобы скрывала инфекцию и ездила на съемки.