В Москве, по данным оперативного штаба, скончался еще 61 пациент с коронавирусом

Днем ранее умерли 62. Количество умерших в Москве с коронавирусом, согласно официальной статистике, превысило 6,5 тысяч человек. Вчера утром чиновники отметили, что за сутки в столице госпитализировали еще почти тысячу человек с коронавирусом, выявили больше 5 тысяч новых случаев заражения. По всей России суточный прирост вчера превысил 17 тысяч.

