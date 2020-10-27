Хамовнический суд Москвы не стал арестовывать подозреваемых в мошенничестве с квартирами Алексея Баталова

72-летней актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину запретили без разрешения следователя покидать район проживания и общаться с фигурантами дела, передает ТАСС. В «Единой Росси» накануне заявили, что приостановили членство в партии задержанных. По данным следствия, родственники умершего актера Алексея Баталова я лишились двух квартир, мастерской актера, а также доли в четырехкомнатной квартире и крупной денежной суммы.