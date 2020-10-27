Бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок сообщил, что вынужден покинуть Россию

Он написал в «Инстаграме», что его окончательно задушили звонками из службы судебных приставов и приходами полиции. Костенок был волонтером избирательной компании кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Кирилла Гончарова. Летом прошлого года после протестов он стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Его обвиняли в том, что кинул в сторону силовиков две пластиковые бутылки. Затем СК закрыл уголовное дело по этой статье.