Действующий глава Киева Виталий Кличко, как передает агентство УНИАН, побеждает на выборах мэра

После подсчета почти всех бюллетеней политик набрал 50,6%. Агентство ссылается на шеф-редактора издания LB.ua Соню Кошкину. Официальных данных пока нет. Сообщается, что на втором месте бывший глава городской администрации времен Януковича Александр Попов с результатом 9,5%. Местные выборы прошли на Украине в воскресенье. По предварительным данным, мэры некоторых крупных городов могут сохранить свои посты.