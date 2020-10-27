Россия, как передает «Би-би-си», нанесла авиаудар в Сирии по боевикам, которых поддерживает Турция

Погибли 78 человек, сообщил базирующийся в Великобритании сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, удару подвергся лагерь исламистской группировки «Файлак аш-Шам» в провинции Идлиб недалеко от турецкой границы. Как сообщает агентство «Франс пресс», удар был нанесен накануне. Официально в Минобороны России о нем не говорили, но в российском Центре примирения сторон заявили, что террористы за сутки 39 раз обстреляли зону деэскалации. Британская медиакомпания «Би-би-си» отмечает, что российский авиаудар может быть предупреждением Турции, которая поддерживает Азербайджан в войне с Арменией за Нагорный Карабах.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…