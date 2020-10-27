Россия, как передает «Би-би-си», нанесла авиаудар в Сирии по боевикам, которых поддерживает Турция

Погибли 78 человек, сообщил базирующийся в Великобритании сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, удару подвергся лагерь исламистской группировки «Файлак аш-Шам» в провинции Идлиб недалеко от турецкой границы. Как сообщает агентство «Франс пресс», удар был нанесен накануне. Официально в Минобороны России о нем не говорили, но в российском Центре примирения сторон заявили, что террористы за сутки 39 раз обстреляли зону деэскалации. Британская медиакомпания «Би-би-си» отмечает, что российский авиаудар может быть предупреждением Турции, которая поддерживает Азербайджан в войне с Арменией за Нагорный Карабах.