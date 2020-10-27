Национальное аэрокосмическое агентство США объявило о том, что на светлой стороне Луны найдена вода

Прежде считалось, что под действием солнечных лучей любая возможная влага там должна испариться. Теперь группа астрономов из Гавайского университета пришла к выводу, что молекулы воды заключены в частицы грунта. Их нашли с помощью летающей обсерватории SOFIA в лунном кратере Клавдий – это один из крупнейших кратеров, который заметен с Земли. Правда, содержание воды в грунте там в 100 раз меньше, чем в пустыне Сахара. Поиск воды на Луне важен для будущих пилотируемых полетов.