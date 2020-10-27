В Белом доме объявили, что Дональд Трамп исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма

На днях о таком намерении президент официально уведомил Конгресс. Это произошло после того, как власти африканской страны по требованию США выплатили компенсацию семьям жертв терактов в размере 335 миллионов долларов. В списке стран-спонсоров терроризма остались Иран, КНДР и Сирия. За торговлю с ними физические и юридические лица могут попасть под американские санкции.