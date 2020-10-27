Индия, по сведениям местной прессы, получит доступ к данным американских спутников

Это позволит, в частности, повысить точность ракет и ударных беспилотников, пишет газета The Times of India. Накануне госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер прибыли в Дели. Ожидается, что соглашение об обмене информацией будет подписано сторонами сегодня. В последнее время у Индии обострился территориальный спор с Китаем