В Польше протестующие против запрета абортов накануне заблокировали дороги в 50 городах, передает «Би-би-си»

В Варшаве движение транспорта в центре города было остановлено примерно на час. Как сообщает британская медиакомпания, недовольные решением Конституционного суда сорвали церковные службы и оставили надписи на стенах церквей. Протесты в стране продолжаются пять дней. Они начались после того, как Конституционный суд признал незаконным право женщины на аборт в случае неизлечимой болезни или необратимой инвалидности плода. По этому основанию проводили 98% всех легальных абортов в Польше.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…