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02:07, 27 октября 2020

В Польше протестующие против запрета абортов накануне заблокировали дороги в 50 городах, передает «Би-би-си»

В Варшаве движение транспорта в центре города было остановлено примерно на час. Как сообщает британская медиакомпания, недовольные решением Конституционного суда сорвали церковные службы и оставили надписи на стенах церквей. Протесты в стране продолжаются пять дней. Они начались после того, как Конституционный суд признал незаконным право женщины на аборт в случае неизлечимой болезни или необратимой инвалидности плода. По этому основанию проводили 98% всех легальных абортов в Польше.



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