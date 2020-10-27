В Польше протестующие против запрета абортов накануне заблокировали дороги в 50 городах, передает «Би-би-си»

В Варшаве движение транспорта в центре города было остановлено примерно на час. Как сообщает британская медиакомпания, недовольные решением Конституционного суда сорвали церковные службы и оставили надписи на стенах церквей. Протесты в стране продолжаются пять дней. Они начались после того, как Конституционный суд признал незаконным право женщины на аборт в случае неизлечимой болезни или необратимой инвалидности плода. По этому основанию проводили 98% всех легальных абортов в Польше.