Суд Киева постановил отстранить от должности главу Национального антикоррупционного бюро, сообщает издание «Страна»

Решение было принято по иску бывшего сотрудника ведомства, которого уволил директор бюро Артем Сытник. В августе Конституционный суд Украины признал не соответствующим основному закону страны президентский указ о назначении Сытника главой антикоррупционного бюро. Документ ранее подписал Петр Порошенко.