Нынешняя предвыборная кампания в США станет самой дорогостоящей в истории, пишет Wall Street Journal

По подсчетам издания, общая сумма расходов может составить 11 миллиардов долларов. В редакционной статье говорится, что демократы собрали в третьем квартале полтора миллиарда долларов. Деньги в предвыборный фонд перечислили 7 миллионов человек, средний размер взноса составил 47 долларов. Еще по 100 миллионов долларов обещали внести бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и основатель соцсети LinkedIn Рейд Хоффман. В США 3 ноября должны выбрать президента и вице-президента страны, а также всех членов Палаты представителей и треть Сената, и губернаторов 11 штатов.