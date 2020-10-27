Количество умерших в Москве с коронавирусом, по официальным данным, превысило 6,5 тысяч человек

Как сообщили вечером в оперативном штабе, за сутки умер 61 пациент, днем ранее 62. Вчера утром чиновники отметили, что за сутки в столице госпитализировали еще почти тысячу человек с коронавирусом, выявили в столице больше 5 тысяч новых случаев заражения. По всей России суточный прирост вчера превысил 17 тысяч.