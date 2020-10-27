КПРФ и «Справедливая Россия» заявляют о планах проголосовать против проекта трехлетнего федерального бюджета

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителей двух фракций. Коммунисты, в частности, не согласны с урезанием военных расходов. Впрочем, голосов «Единой России» хватит для принятия законопроекта. В первом чтении он будет рассмотрен в среду.