Комиссия Мосгордумы по культуре поддержала установку памятного знака в честь протопопа Аввакума

Он считается одной из ключевых фигур Русской старообрядческой церкви.

Знак к 400-летию протопопа Аввакума может быть установлен на территории Рогожской общины в Москве. Увековечить его память еще в январе предложил глава старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Теперь же в среду Мосгордума на своем заседании рассмотрит соответствующий проект постановления. К слову, тем же документом предусмотрено изменение места установки памятника советскому маршалу Александру Василевскому – вблизи здания российского Минобороны, в сквере на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы.

Протопоп Аввакум, в честь которого может появиться памятный знак, считается идеологом старообрядческой церкви. Она появилась в результате его конфликта с патриархом Русской православной церкви Никоном, проводившим вместе с царем Алексеем Михайловичем в середине XVII века религиозную реформу. Позднее протопоп почти 30 лет с перерывами находился в ссылке, а затем был казнен.

На установку памятного знака в честь протопопа Аввакума, как следует из проекта постановления Мосгордумы, старообрядческая церковь намерена потратить 6,5 млн рублей.