Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о правительстве и поправки к закону о Конституционном суде

Они вызвали волну критики, в частности из-за запрета судьям КС обнародовать свое особое мнение и критиковать решения суда.

Одна из наиболее обсуждаемых поправок касается порядка назначения председателя КС и его заместителя. Она предлагает не ограничивать выбор кандидатур судьями Конституционного суда, как это было раньше. То есть фактически возглавить суд сможет кто угодно при условии соответствия ряду других требований. Еще большую волну возмущения вызвал запрет на публикацию «Особого мнения» судей. Оно представляет собой объяснение позиции судьи, несогласного с решением коллегии или приговором. Документ не имеет юридической силы, но не раз «особые мнения» становились причиной важных для общества дискуссий. Теперь еже его будет запрещено публиковать или публично на него ссылаться. Кроме того, законопроектом предусматривается, что КС будет состоять из 11 судей (сейчас 19). Он будет проверять законность новых норм до их подписания президентом. Конституционный суд также будет решать, исполнять ли России решения межгосударственных органов и международных судов, например Европейского суда по правам человека.

Ранее в первом чтении также были приняты поправки, позволяющие Совфеду прекращать полномочия председателя КС и его заместителя в случае совершения судьей порочащего честь и достоинство поступка.