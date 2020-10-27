В Москве горит здание на территории бывшего завода «Серп и Молот»

В МЧС сообщили, что пожар происходит в трехэтажном неэксплуатируемом строении на улице Золоторожский Вал. Площадь пожара выросла до 700 кв. м., говорится в официальном Telegram-канале. Там опубликовано видео с места происшествия. По данным источника телеканала «360» в экстренных службах, горят второй и третий этажи. Кровля здания обрушилась. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.