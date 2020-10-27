В Москве за сутки скончался еще 61 человек с коронавирусом

Уже неделю этот показатель превышает 60. Днем ранее сообщалось о 62 умерших. Всего, по данным оперативного штаба, количество смертей пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 превысил 6,5 тысяч. В столице зафиксировано более 401 тысячи случаев заражения, свыше 293 тысяч пациентов вылечились. Между тем, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число заразившихся коронавирусом в мире в течение последних пяти дней увеличивается более чем на 400 тысяч ежедневно. Это самый длительный период интенсивного роста заболеваемости с начала пандемии. Всего число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в мире приближается к 43 миллионам.