Свыше 300 человек, по данным правозащитников, задержаны на акциях протеста в Белоруссии в понедельник

Больше всего задержанных в Минске, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от белорусских властей прекратить применение насилия против демонстрантов на улицах, в местах заключения, а также против бастующих рабочих.

Тем временем, как сообщает белорусское издание Tut.by, сотрудников компании «Белоруснефть», которые накануне присоединились к общенациональной забастовке, увольняют. Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ в Речице разместили на Youtube видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония. От них требовали опровержений, но они отказались. Теперь они лишатся работы.

О начале всеобщей забастовки объявила в понедельник экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская после того, как истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям.

Всеобщей забастовки в Белоруссии нет, но политической противостояние обостряется. Об этом «Эху Москвы» рассказал белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Ультиматум Тихановской стал мобилизующим фактором, поднявшим новую волну протеста, считает Валерий Карбалевич.