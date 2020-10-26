Франция не планирует бойкот турецких товаров в ответ на заявления президента Турции Тайипа Эрдогана

Об этом сообщил министр по вопросам внешней торговли Франк Риестер. Оценивая возможные последствия бойкота продукции из Франции, к которому помимо Анкары призвали и ряд других мусульманских стран, Риестер сказал, что риски достаточно ограничены. Пока это касается небольшого объема продукции, в основном сельскохозяйственной. В страны Ближнего Востока экспорт составляет 4% от общемирового. По его словам, призывы к бойкоту сейчас в большей степени являются политическим, нежели экономическим вопросом. В то же время министр подтвердил, что в случае необходимости могут быть введены меры защиты французских производителей.



Между тем радиостанция Europe1 сообщила, что в Елисейском дворце «работают над контратакой», которая может произойти через два-три дня. По данным источников, рассматриваются три варианта действий, в том числе введение экономических санкций, интенсификация операций в восточном Средиземноморье, где активно присутствуют ВМС Турции. Кроме того могут быть усилены контроль и давление на сети турецкого влияния в самой Франции.

Напомним, сегодня Эрдоган призвал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений

двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику», Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.