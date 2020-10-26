Латвия просит лишить депутатского иммунитета члена Европарламента и бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Прокуратура балтийской республики направила запрос председателю Европарламента Давиду Сассоли, — сообщает агентство Лето со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там пояснил, что это необходимо для начала уголовного расследования.

Ранее бюро по предотвращению и борьбой с коррупцией попросило прокуратуру предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, обнаруженное в его кабинете в ходе обысков.

Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года, в прошлом году его отстранили от должности, объяснив это финансовыми нарушениями, которые допустила мэрия. Этим летом Ушаков оспорил в суде решение о своей отставке.