Сирийские правозащитники сообщают о нескольких десятках убитых и раненых боевиков от российских авиаударов по Идлибу

Сирийские правозащитники сообщают о нескольких десятках убитых и раненых боевиков в результате российских авиаударов по провинции Идлиб. По данным базирующегося в Британии сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 78 человек. Отмечается, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии, и количество погибших может вырасти. Удар был нанесен по лагерю группировки «Файлак аш-Шам», которую поддерживает Турция.

В этом лагере, который находится рядом с турецкой границей, проходят подготовку бойцы группировки. В ближайшие дни часть из них должна была завершить обучение, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Подчеркивается, что авиаудар стал самым смертельным с момента подписания соглашения о перемирии. Оно было заключено в марте при посредничестве России и Турции, которые поддерживают противоборствующие стороны. Правозащитники опасаются, что это нападение может поставить под угрозу данное соглашение.

Российская сторона ситуацию не комментирует.