Правозащитники сообщают, что более 300 человек задержаны сегодня на акциях протеста в Белоруссии

Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии в понедельник превысило 300 человек, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна». В списках правозащитного центра 301 человек. Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Лиде, Новополоцке и других городах.