Хамовнический суд не отправил под арест актрису Дрожжину и ее мужа по делу о мошенничестве с имуществом Баталова

Хамовнический суд Москвы отказался отправлять под арест актрису Наталью Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина по делу о мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова. Им избрана мера в виде запрета определенных действий, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее следствие просило их арестовать, прокуратура была против. После заседания 72-летняя актриса заявила ТАСС, что ни она, ни ее муж не признают вину. Они считают, что это гражданский правовой спор, который можно разрешить в порядке гражданского процессуального производства. При этом суть самого дела она комментировать отказалась. В свою очередь адвокат потерпевших сказал, что его доверители, возможно, обжалуют отказ суда заключать обвиняемых под стражу.

Заслуженная артистка России, сыгравшая почти в двух десятках фильмов, в том числе в «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», а также ее супруг были задержаны сегодня. По версии следствия, в результате их действий вдова и дочь Баталова лишились нескольких квартир, мастерской и крупной суммы денег.

На сайте московского отделения указывалось, что Наталья Дрожжина — член регионального политсовета «Единой России», однако сейчас ее фамилия в списке руководителей отсутствует. В «Единой России» уже заявили, что могут приостановить членство в партии Дрожжиной и Цивина. Об этом сказал «Эху» секретарь московского городского регионального отделения Андрей Метельский. «Ситуация не самая легкая. Они являются членами партии и членами политсовета Московской городской партийной организации. А то, что сегодня идет следствие, я узнал из новостей. В этой ситуации в партии поступают достаточно просто — тот человек, в отношении которого проходит расследование, приостанавливается членство в партии до окончания расследования. Приостановка будет принята на ближайшем президиуме политсовета», — сказал он. Метельский добавил, что Дрожжина и Цивин — уважаемые люди в партии.