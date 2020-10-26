Минздрав заверил, что контролирует ситуацию с лекарствами для онкобольных

Собирается информация о текущей потребности регионов, — сообщили в пресс-службе ведомства. В Министерстве пояснили, что на поставки и ценообразование повлияла пандемия коронавируса, из-за которой произошел рост цен на сырье.

В целях недопущения дефицита в будущем, министерство намерено разработать меры, которые предусматривают увеличение предельной отпускной цены на необходимые препараты.

Ранее сегодня стало известно, что российские благотворительные фонды отправили президенту Владимиру путину обращение в связи с катастрофической нехваткой лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказала «Эху» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. «Препараты не доступны в силу разных абсолютно причин, но основная — это то, что наша фармацевтическая промышленность абсолютно не готова к тому, чтобы полностью заместить собой импортное производство, импортные поставки. Мы рассчитываем на то, что на эту проблему как минимум обратят внимание, хотя мы довольно давно об этом говорим. Проблему «Винкристина» мы поднимали еще в прошлом году, но нас не услышали. И только после того, как родители написали петицию, вроде бы государство обратило внимание на эту проблему. Говорят о том, что должно возобновиться производство. Но, к сожалению, мы не уверены, что те производственные мощности, которые есть на сегодняшний день в России, они смогут покрыть все потребности», — отметила Шергова. Первоочередная задача обращения — привлечь внимание к этой проблеме, объяснила Екатерина Шергова.